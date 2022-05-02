Концерты Брежневой, Меладзе и Лорак в Турции не состоятся: названа причина

Концерты Брежневой, Меладзе и Лорак в Турции не состоятся: названа причина
Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com
Знаменитости высказались о конфликте на Украине

Один из пятизвездочных отелей в Турции планировал пригласить на выступления знаменитых артистов, чтобы порадовать российских отдыхающих. Выяснилось, что в концертную программу входили представления Веры Брежневой, Ани Лорак, Елки и Валерия Меладзе – все они негативно высказались о проводимой на Украине спецоперации. Однако, как стало известно "МК", руководство отеля решило отменить запланированные на лето концерты.

В пресс-службе рассказали, что это произошло по независящим от отеля причинам. Отказ от выступлений связан со сложившейся в мире ситуацией. Вся информация о датах и местах выступлений уже не является актуальной. 

Ранее сообщалось, что гонорар артистов за выступление перед российскими туристами в Турции начинался от 10 тысяч долларов. Однако концертный директор Кирилл Чибисов отмечал, что концерты Меладзе, Брежневой, Лорак и Елки сейчас, в некотором роде, запрещены, и турки об этой ситуации прекрасно знают – они могли занизить размер выплат, поскольку звезды сейчас нигде не выступают. До этого экс-солистке "ВИА Гры" платило руководство турецкого отеля около 25 тысяч долларов. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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