Сам певец не рассказал, что делает в этом городе

Известный российский солист, фронтмен популярной в 90-е группы "Руки вверх" Сергей Жуков вместе с супругой и детьми решил отправиться в Армению, где в настоящее время проходят протесты. Певца заметили журналисты, которые не преминули сообщить о появившемся в центре Еревана российском солисте.

Сам артист, впрочем, не скрывает своего местоположения: как отмечает источник, исполнитель опубликовал в социальных сетях видеозапись, на котором обращается к поклонникам со словами "Добро пожаловать в Ереван".

Пока что сам артист не давал комментариев по поводу своего отъезда в Армению. Непонятно, решил ли он вместе с остальными звездами мигрировать или же просто решил отдохнуть.

Как пишет "ФедералПресс", второй вариант исключать нельзя – Ереван для артиста значит довольно многое из-за памятной даты. В этом городе он познакомился с бывшей женой Региной Бурд.

А не так давно Сергей впервые поведал журналистам, как однажды волей судьбы оказался на грани жизни и смерти. Музыкант пережил страшную болезнь.