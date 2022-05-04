Жена Преснякова забрала детей и уехала из России

Жена Преснякова забрала детей и уехала из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец вместе с семьей не отправился

Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями уехала из России. Знаменитость отправилась на отдых в Турцию. Об этом со ссылкой на соцсети артистки сообщает StarHit.

Звезда с самого начала не скрыва свой отлет. Сперва она поделилась с поклонниками кадрами из аэропорта, а после показала номер в гостинице, куда заселилась вместе с наследниками, передает "Пятый канал". Владимира Преснякова на видео не было.

Артистка часто вместе с детьми отдыхает без супруга. Обычно компанию ей составляет сестра-двойняшка Юлиана вместе со своими наследниками. 

Отправиться в Турцию Подольская решила после окончания съемок телешоу "Маска", в котором втайне от мужа принимала участие. Согласно контракту, знаменитость должна была тщательно скрывать от родных, что маскируется под одним из костюмов, однако обмануть супруга не вышло – Наталья рассказывала, что Пресняков узнал ее сразу, как увидел на сцене. 

Источник: StarHit
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