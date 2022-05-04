Шоумена ждут на концерты

В конце февраля руководство Первого канала решило снять с эфира "Вечерний Ургант", вместо которого теперь ведется информационное вещание. Сам ведущий популярной телепрограммы Иван Ургант оказался не так давно в центре скандала со стороны общественников из-за критики спецоперации и спешного отъезда в Израиль.

И вот оказалось, что популярный шоумен решил подзаработать на жизнь в Европе. По некоторым данным, в трех городах ФРГ - Оффенбах-ам-Майне, Карлсруэ – в период с 3 по 5 июня пройдет выступление Ивана вместе с его коллегами по популярной телепередаче, закрытой на Первом канале.

На улицах немецких городов уже появились афиши, зрителям обещают выступления Ивана, его бессменного Дмитрия Хрусталева, Аллы Михеевой и группы "Фрукты" в качестве музыкального сопровождения. Слоган рекламы – "Мировое турне Вечерний Ургант Live".

Источники из окружения, близкого к Ивану, утверждают, что турне должно было состояться еще в прошлом году, однако мероприятие сорвалось из-за пандемии.