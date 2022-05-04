Артистке напомнили, что почетом и уважением в Европе она явно не будет пользоваться

Чулпан Хаматова, которая не так давно обосновалась в Латвии, недавно вдруг для себя выяснила, что теперь от нее местные СМИ требуют хаять Родину в каждом интервью. Недавно звезду позвали на одно из местных шоу, где ожидали выслушать порцию грязи, которую та должна была вылить на родную страну.

На этот раз, кажется, подобный подход Чулпан смутил: та, запинаясь, лишь сообщила, что все ясно сказала еще для "Скажи Гордеевой".

"И я даже не понимаю, что должна артикулировать?" – с недоумением вопрошает звезда.

Журналистка же пыталась подначивать Хаматову: напомнила, что у той столько поклонников, для которых появился шанс "раскрыть глаза". А в ответ Чулпан заявила, что подобными заявлениями каждый день можно и не заниматься.

По словам доктора философских наук Юрия Баранчика, артистка совершенно напрасно расстраивается и удивляется: теперь от нее ждут ежедневной критики России.

"Думала, один раз покрошить бублик на Родину и свободна? Нет, теперь тебя будут пользовать по случаю и без", – высказался общественник.



Баранчик добавил, что "предатели никому не нужны" – и к таким беглецам отношение соответствующее.