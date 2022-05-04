Артистка считает такой порядок вещей вполне естественным для людей

Звезда российской сцены Елена Проклова развелась с Андреем Тришиным еще семь лет назад. Ходили слухи, будто артистка продолжала и после разрыва обеспечивать бывшего супруга и даже приютила его у себя дома. А в прошлом году оказалось, что бывшая любовь строит ей в Сочи дом.

Елена заверила, что на шее у нее никто не сидит, хотя с экс-супругом она в хороших отрношениях. А Андрей – человек самостоятельный, способен и сам себя обеспечить. Хорошие отношения после развода – нормальная человеческая практика, поэтому, рассуждает Проклова, почему бы и нет?

Звезда кино, однако, не отрицает, что Тришин живет у нее в доме. Руководит строительным процессом и делит пространство с подругой Лены – Маргаритой Ремпель. Ее Проклова тоже поселила у себя по доброе душевной. Но та тооже в долгу не остается: оказывает всяческую помощь, делает массаж и вообще помогает морально.

"За мной тут уход и внимание", – заявила Елена.



А в начале года Проклова перенесла инсульт. В тот момент ее поддержали и бывший супруг, и дети, и коллеги. Забота помогла не опустить руки и вновь обрести счастье. .