Ведущий прервал молчание

После временного отъезда в Израиль Иван Ургант столкнулся с чередой критики в свой адрес. Однако комментировать все выпады он не спешил, указывая, что унижаться ему незачем. Тем не менее, написал он в своем Telegram, на одно заявление ответить все же нужно.

Ургант подчеркнул, что высказывание театрального режиссера Эдуарда Боякова – "выдающийся случай". Напомним, ранее бывший руководитель МХАТ назвал ведущего "тварью" и пообещал плюнуть ему в лицо при встрече.

Узнав об этом, отметил Иван, он испытал смешанные чувства – с одной стороны порадовался, что, как учили старшие, не будет ячменя, а с другой начал переживать за Боякова.

"Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться", – написал он.

Это, считает Ургант, "обезглавит прогрессивную и культурную жизнь страны".

Ведущий отметил, что до этого момента не публиковал у себя на канале ничего, но после заявления Боякова решил, что молчать не имеет права. Режиссеру он заявил, что "пришло время глотать".

Подытожил свое высказывание Ургант просьбой не присылать ему свои извинения, поскольку "ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имеет возможности подтираться смартфоном".