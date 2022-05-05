Украинские власти приняли неожиданное решение

Киевский режим продолжает отстаивать свои антироссийские настроения. Украинские власти призывают все международное сообщество как можно сильнее бить по нашей стране. При этом сами незалежные верховодцы принимают весьма необычные решения. Так, выяснилось, что Киев намерен объявить о своей милости в адрес знаменитого российского юмориста Евгения Петросяна. Также под опалу неожиданно попала поющая телеведущая Ольга Бузова.



По всей видимости, киевские власти уже теряются в догадках, как бы еще подпортить жизнь нашему государству. Многочисленные санкционные ограничения против России не приносят должного результата. Теперь власть имущие хотят ударить по некоторым российским знаменитостям.

Как стало известно журналистам, в обновленный черный список, помимо Бузовой и Петросяна, вошли также знаменитые певицы Полина Гагарина и Анна Семенович. Уже в самое ближайшее время Киев может ввести санкционные ограничения против обозначенных лиц. Артистов признали опасными для украинского государства – они стали "кандидатами" на санкции.