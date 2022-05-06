Королеве шансона не нравится, как рэпер влияет на молодые умы

Популярный российский певец Алишер Моргенштерн не появился на заседании суда, который рассматривал его дело о пропаганде запрещенных веществ. На груди музыканта, как оказалось, вытатуировано изображение одного растения, из которого производят наркотики. Рассмотрение дела отложили до 20 мая, сам рэпер позднее дал комментарий по поводу собственной неявки, заявив, что банально не успел.

А вот известная исполнительница Любовь Успенская считает, что на все найдется причина. Неслучайно рэпер попадает в такие передряги. Ее воля, так 24-летний Алишер бы нигде не мог исполнять свои хиты.

Успенская прекрасно знает, что находится в музыкальных трендах у подростков – воспитала дочку. Королева отечественного шансона считает подобное творчество низкопробным и деструктивным по своей сути.

"Для меня это не музыка, а запретный плод, который надо убирать", – жестко высказалась артистка.

Любовь считает, что для детей подобная музыка опасна – из-за сомнительного содержания, пропагандирующего для подростков далеко не самый правильный подход к жизни.

В скандал недавно попал и Филипп Киркоров, который устроил скандальный номер с крестом на сцене в Кремлевском дворце. Затем, правда, артист извинился, заявив, что не хотел никого обидеть, передает телеканал "360".