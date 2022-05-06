"Самая большая мечта": жена Джигана скоро полетит в космос

"Самая большая мечта": жена Джигана скоро полетит в космос
Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вейнштеин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Бизнесвумен уверяет, что отправится в составе одной из первых тургрупп

Популярная блогерша, модель Оксана Самойлова уже вот-вот достигнет своей давней мечты – бизнесвумен готовится полететь в космос на отдых. Там она отдохнет и посмотрит на Вселенную из окна своего гостиничного номера, который успела забронировать. 

Своими билетами Оксана похвасталась поклонникам в социальных сетях, уточнив, что речь идет о первой в мире гостинице на орбите. Супруга рэпера Джигана полетит в числе первых туристов на земную орбиту.

"И я вовсе не шучу. Моя самая большая мечта. Как только бронь откроется – в первой туристической партии отправлюсь в космос", – сообщила радостная модель своим поклонникам в социальных сетях

Как пишут СМИ, речь идет о космической станции Orbital Assembly, которая начнет свою работу через три года. 

Оксана замужем за Джиганом практически десять лет. Однажды брюнетка валялась дома, поедая чипсы с мороженым, как вдруг в комнату к ней ворвался рэпер, осознавший, что обязательно должен сделать своей возлюбленной предложение именно 12.12.12 – музыкант посчитал эту дату самой красивой в 21 веке. История поистине фантастическая: поженилась пара спустя три дня, а платье Оксане сшили за ночь.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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