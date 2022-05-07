"Кто так откормил": резко располневший Макаревич получил обидную оплеуху

"Кто так откормил": резко располневший Макаревич получил обидную оплеуху
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид некогда легендарного музыканта удивил народ

В последнее время имя фронтмена нашумевшей в свое время группы "Машина времени" Андрея Макаревича чаще всплывает в информационном пространстве на фоне его скандальных высказываний. Однако некоторые также обратили внимание на изменения в фигуре знаменитости. Заметно выдающееся вперед пузо знаменитости ошарашило известного блогера Курбана Омарова.

Бывший муж популярной телеведущей Ксении Бородиной нелестно высказался о спортивной форме Макаревича. Не стесняясь в выражениях, Омаров отметил, что музыканту пора прекратить бесконтрольное питание. Крупные габариты певца существенно портят общее впечатление о музыканте.

"Кто так откормил Макаревича?" – поражается экс-возлюбленный Бородиной.

Кадр: "Осторожно: Собчак", www.youtube.com

Известно, что знаменитый артист решил отчалить в Израиль, где собираются многие звездные противники российской спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Омаров отметил, что в Израиле стоит закрыть все рестораны быстрого питания, иначе проблемы Макаревича только обострятся. Также Курбан с юмором добавил, что Андрею лучше переходить исключительно на овощи и жевать морковку вместо высококалорийных блюд.

К слову, недавно стало известно, что маленькому сыну Макаревича отказались давать гражданство России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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