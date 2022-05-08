Знаменитая певица заявила о принципиальной позиции

Известная украинская певица, бывшая звезда нашумевшей в свое время музыкальной группы "ВИА Гра" Анна Винницкая рассказала, по какой причине решила остаться в Киеве, несмотря на сложную обстановку в стране.



Артистка призналась, что в первое время думала о том, чтобы перебраться в более безопасное место. Тем более, что многие украинские звезды спешно покинули родные просторы. Однако Винницкая до сих пор живет в своем роскошном загородном доме в Незалежной.

Знаменитость призналась, что в первую очередь такое решение было принято из-за тяжелого состояния пожилой матери. 71-летняя родительница Алены плохо себя чувствует и могла не перенести длительный переезд. Винницкая призналась, что потеря матери в такое сложное время стала бы сокрушительным ударом для нее.

Кроме того, супруг прославленной украинки заявил о своем желании остаться в родном государстве. Алена подчеркнула, что очень любит своего мужа и готова во всем его поддерживать.

"Мы поддерживаем наших мужчин, и мы так решили", – отрезала Винницкая.