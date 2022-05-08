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Известная украинская певица, бывшая звезда нашумевшей в свое время музыкальной группы "ВИА Гра" Анна Винницкая рассказала, по какой причине решила остаться в Киеве, несмотря на сложную обстановку в стране.
Артистка призналась, что в первое время думала о том, чтобы перебраться в более безопасное место. Тем более, что многие украинские звезды спешно покинули родные просторы. Однако Винницкая до сих пор живет в своем роскошном загородном доме в Незалежной.
Знаменитость призналась, что в первую очередь такое решение было принято из-за тяжелого состояния пожилой матери. 71-летняя родительница Алены плохо себя чувствует и могла не перенести длительный переезд. Винницкая призналась, что потеря матери в такое сложное время стала бы сокрушительным ударом для нее.
Кроме того, супруг прославленной украинки заявил о своем желании остаться в родном государстве. Алена подчеркнула, что очень любит своего мужа и готова во всем его поддерживать.
"Мы поддерживаем наших мужчин, и мы так решили", – отрезала Винницкая.
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