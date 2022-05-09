Сатирик записал целое видеообращение обидчику

Звездный юморист, сатирик Евгений Петроян высказался по поводу бегства российских звезд за границу в поисках лучшей жизни. Поводом стали очередные резкие слова, которые позволил себе телеведущий Владимир Соловьев, осудивший всех "беглецов" из числа юмористов. Евгений Ваганович в долгу не остался и решил расставить все точки над "i".

Сатирик подчернкул, что покинули страну всего "полтора юмориста". Что касается Ивана Урганта, то его едва ли можно считать юмористом – вероятнее всего, шоуменом. Да и вообще, ведущий "Вечернего Урганта", кажется, вернулся из Израиля. Если говорить о комиках, то покинул Россию разве что Максим Галкин.

Петросян добавил, что из России не уезжал. Напротив, сам связался с Министерством обороны и изъявил желание приехать на линию конфликта, чтобы оказать поддержку российским бойцам. А в скором времени собирается выступить перед ранеными в столичных залах.

"Я никогда о своих деяниях так не заявлял, но сейчас вынужден это сделать. И прошу прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне", – обратился к Соловьеву Петросян.

В конце обращения сатирик попросил продолжать друг другу улыбаться, несмотря на трудности.