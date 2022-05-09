В звездной семье все идет не лучшим образом

Главная звездная пара России (или бывшая главная пара) находится уже не один месяц в Израиле. Максим Галкин уже вовсю готовится к летнему туру, дети у Аллы устраиваются в местную школу. О своих планах семья не сильно распространяется. Лишь однажды Пугачева решила публично опровергнуть слухи о миграции. Непонятно, вернется ли она с супругом и детьми в Россию.

Как считает звездный нумеролог Клара Кузденбаева, у Примадонны ярко выражен "третий глаз". Потому у звезды отечественной сцены имеются гипнотические способности – голос ее настолько привлекал слушателя, что оторваться было сложно.

Что касается иных особенностей в характере певицы, то у Примадонны выражены аналитические способности, а также обостренное чувство справедливости. Однако временами та может накручивать и превращать мелкие неурядицы в проблемы вселенского масштаба.

После апреля в жизни Примадонны начался некий спад – могут даже начаться проблемы в семье. Не исключено, что дело дойдет до развода. Тяжелый год, который проходит не самым лучшим образом. А вот у Максима все не так плохо.



"Его ждет новый виток в карьере, и в Россию Максим точно не вернется. Пугачева – возможно, она под вопросом, – высказалась нумеролог.

Эксперт советует Галкину усмирить гордыню и не дать чувству превосходства вырваться наружу – чтобы не обречь себя на болезни и неудачу в карьере.