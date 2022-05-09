Голливудский продюсер разгромил бежавших из РФ звезд

Голливудский продюсер разгромил бежавших из РФ звезд
Jason Moore/www.globallookpress.com
Мужчину не устраивают подобные выходки

Известный российский продюсер Олег Забугорский, которому довелось прожить в Штатах практически десять лет и работать в Голливуде, рассказал, что к концу зимы в США русофобия "достигла немыслимых пределов". Мужчина сообщил, что еще и рассорился в Штатах со многими соотечественниками, которые все годы зарабатывали у себя дома, а теперь обзывают россиян "терпилами".

В 1990-е Забургскому приходилось работать с "Коррозией металла", "Арией", "Черным обелиском", "Крематорием" и многими другими известными музыкальными коллективами. Позднее окунулся в сферу телевизионного и кинопроизводства. Мужчина работал в США с Мэлом Гибсоном, Ким Кардашьян и многими другими. Однако события последних месяцев заставили пересмотреть отношение к Америке, после чего он вернулся домой.

Олег признался, что неприятные слова о Родине услышал от Евгения Хавтана из группы "Браво" – пришлось и с ним прекращать творческое сотрудничество.

"Вообще, русофобия в последние годы достигла там катастрофических масштабов. Лос-Анджелес к зиме напоминал уже филиал Украины. Везде рядом с флагами США висели жовто-блакитные, машины ездили с флагами Украины. Ходили группы людей с украинскими "кричалками". Они весьма агрессивно реагируют на тех, кто отказывается вливаться в подобный хоровод против России", – высказался Забугорский.

Семья не пожелала мириться с происходящим – пришлось уехать в Россию. 

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