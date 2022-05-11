Он уверен, что если бы не начало спецоперации, мероприятие оказалось крайне успешным

Тур Максима Галкина по городам России не состоится – после высказывания юмориста против спецоперации организаторы стали отменять выступление одно за другим. Сообщалось, что народ возмутили слова артиста, из-за чего они стали массово сдавать билеты. Сам Галкин настаивает, что концерты отменили по требованию властей. Организаторы рассказали, как все происходило на самом деле.

Журналисты "Собеседника" поговорили с представителем фирмы, занимающейся подготовкой выступления в Архангельском театре драмы. По его словам, первый сигнал о необходимости отмены выступления поступил сперва со стороны театра.

Директор позвонил в организацию, посоветовав отменить концерт или перенести на другую дату, не объяснив причину. На следующий день, уверяет организатор, появились видео с тем, как покупатели массово сдают билеты.

"Насколько реальные люди стояли в кассе в этом видеосюжете, я не знаю. Причем до того дня, когда была сделана эта съемка, не было ни одного возврата по Галкину. Но как только выпустили этот ролик, люди пошли уже реально сдавать билеты: из 800 билетов вернули 400", – рассказал он.

После произошедшего представители артиста связались с компанией, заявив, что не могут дать гарантий, что концерт состоится. Поэтому все пришлось отменить.

Давления властей, рассказал он, в данной истории нет – им просто посоветовали отменить выступление или перенести. Но он понимает, что в современной повестке организовать концерт Галкина в России вряд ли возможно. Хотя до начала спецоперации, уверяет он, мероприятия с юмористом были бы очень успешными.

Сейчас огромным спросом пользуются выступления артиста в Израиле, которые должны начаться с июня – все билеты как на основные, так и на дополнительные концерты в стране распроданы.