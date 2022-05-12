Знаменитости разделились на два лагеря

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса внес огромные перемены во многие сферы жизни. Так, серьезно встревожился мир шоу-бизнеса. Звездный цех фактически поделился на тех, кто поддерживает действия российских властей, и тех, кто с безопасного расстояния яростно охаивает нашу страну. Тем временем, патриотически настроенные представители артистической братии направились на территорию Донбасса для того, чтобы поддержать отважных бойцов.



Российские знаменитости решили лично поддержать жителей Луганской народной республики, которые на протяжении долгого времени были вынуждены терпеть издевательства со стороны украинских властей. Артисты устроили концерт в местной клинической больнице, где получают лечение раненые военнослужащие, а также размещены пострадавшие от обстрелов дети.

С концертной программой госпиталь посетила легендарная музыкальная группа "Земляне". Культовая композиция "Трава у дома" никого не оставила равнодушными. Также поддержать бойцов и жителей молодой республики приехали певец ЮрКисс, Маша Вебер, музыкальный коллектив "Русские", Елена Север и певец Роман Архипов.

Тем временем, бойцы Луганской народной республики продолжают сражаться с украинскими боевиками. Как сообщает телеканал "360", сейчас боевые столкновения происходят на территории завода "Заря" в городе Рубежное.