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Вот уже целых три месяца звезда отечественной сцены Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми живет в Израиле. Ходят слухи, что переезд не прибавил здоровья Примадонне: мол, на последних фото та будто бы "сильно сдала".
Медики, однако, считают, что такие мысли появились у людей не на пустом месте: будто бы после переезда Алла Борисовна постарела. Пластический хирург Мадина Байрамукова заявила, что причина кроется к резкой смене климата. Страдает, прежде всего, кожа: теряет эластичность и вызывает реакцию на косметологические процедуры.
К тому же, добавила эксперт, в жарком климате нужно все время использовать кондиционер. А это значит, что кожа лишний раз теряет влагу. Появляются новые морщины, теряется упругость.
Примадонне пластический хирург рекомендует пить витамины и избегать прямых солнечных лучей. А выходить на улицу – лишь с солнцезащитными средствами.
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