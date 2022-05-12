"Ужасные мучения": Собчак пожалела о родах без наркоза

"Ужасные мучения": Собчак пожалела о родах без наркоза
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналистка отказалась от всех современных методов на четвертом десятке лет

Журналистка Ксения Собчак рассказала поклонникам, что в свое время столкнулась с массовым недоумением со стороны коллег и знакомых из-за желания рожать ребенка "по-старинке". Никто не понимал, почему на четвертом десятке лет известной телеведущей пришло в голову все делать самой и обходиться без касарева – и даже без наркоза.

С этим вопросом, вспомнила Собчак в своем телеграм-канале, к ней обратился однажды при личной встрече писатель Владимир Сорокин.  Такая тема сначала весьма удивила Ксению, однако та была откровенна.

Ксения заявила, что роды для женщины – момент, который, быть может, каждая переживает лишь единожды. Хотя Собчак и отдавала себе отчет в том, что в действительности это "ужасные мучения" – однако, как бы странно ни звучало, можно считать тот момент своего рода опытом.

"Это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс", – высказалась журналистка.

Ранее СМИ выяснили, что после продажи столичной квартиры Собчак приобрела жилье в Эмиратах.

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