До своего десятилетия программе не удалось дожить

Руководство Первого канала решило окончательно закрыть популярную развлекательную программу "Вечерний Ургант", которая вышла в эфир в 2012 году. Как пишет PeopleTalk, уже разбирают студию и вывозят из Останкино.

Само руководство федерального канала пока что не давало никаких комментариев, не высказывался на эту тему и Иван Ургант.

Телепрограмма в последний раз выходила в эфир в феврале 2022 года. В сетке вещания Первого решили внести ряд ощутимых изменений в связи с началом специальной военной операции на Украине. Против спецоперации высказался сам ведущий шоу, который с тех пор пропал из социальных радаров – лишь спустя недели сообщил поклонникам, что "вернется".

Упор на Первом канале стали делать на информационные и аналитические программы. Сам Иван уехал с родными в Израиль, однако позднее вернулся домой в Москву.

Позднее информацию подтвердила телеведущая Ксения Собчак, выразившая сожаление по поводу закрытия популярного отечественного шоу. Кровавая барыня подчеркнула, что писала о закрытии программы "первой".