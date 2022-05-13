Экс-супруг ответил Бузовой на обвинения в пьяных дебошах

Экс-супруг ответил Бузовой на обвинения в пьяных дебошах
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Бывшая явно преувеличивает, заявил спортсмен

Несколько лет назад певица Ольга Бузова обвинила своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова в устраивании семейных скандалов – мол, спортсмен постоянно устраивал разброрки, дело даже доходило до полиции. Впервые футболист прокомментировал обвинения бывшей возлюбленной.

Полузащитник московского "Локомотива" признался, что действительно устраивал дома скандалы, но обходился без рукоприкладства – скандалил, защищая Бузову от обидчиков. А история о визите участкового далека от действительности. Лишь раз Дмитрий подрался – тогда на него написали заявление. Никаких "пьяных дебошей" не было и подавно. Позднее, заявил Дмитрий, Ольга обвинила в тех же грехах Даву.

Времени на склоки, указал Тарасов, никогда не было – постоянно работал, как и сама поющая ведущая. 

"Драки, полиция – бред", – сообщил Тарасов в интервью Ксении Собчак.

Теперь Дмитрий чувствует себя остепенившимся, взрослым мужчиной – все свободное время уделяет детям и не ходит на тусовки. С Ольгой нажить детей не получилось, да и настоящим семьянином Тарасов стал лишь в третьем браке.

Источник: "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник
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