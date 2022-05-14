Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая после начала спецоперации на Украине решила избавиться от российского гражданства. Об этом рассказал ее возлюбленный украинский певец Никита Алексеев, известный в России под псевдонимом ALEKSEEV. Об этом сообщает "Украина.ру".
Певица родилась в России, в Тюменской области. В 2006 году она попала в финал отбора на "Детское Евровидение", а позже участвовала в шоу "Голос" и "Фабрика звезд". В музыкальном коллективе "ВИА Гра" она была с 2018 года.
Синецкая, по словам Алексеева, в данный момент находится в Европе – он сам до сих пор не уехал из Украины. Певец заявил, что артистка полностью поддерживает в конфликте украинскую сторону и намерена отказаться от российского гражданства, получив паспорт Украины. Сейчас пара пытается сделать в этом отношении все возможное.
Артист отметил, что процедура достаточно сложная и не самая быстрая, но они надеются, что все получится сделать.
Ульяна Синецкая и Никита Алексеев встречаются с 2018 года.
После начала спецоперации на Украине Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА Гра". Документы появились в распоряжении СМИ. Полагают, что поводом для этого послужили высказывания в адрес действий российских военных тремя участницами коллектива – Ульяны Синецкой, Софьи Тарасовой и Ксении Поповой.
О планах Пекина разузнали американские журналисты