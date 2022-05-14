Вместо этого она захотела стать гражданкой Украины

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая после начала спецоперации на Украине решила избавиться от российского гражданства. Об этом рассказал ее возлюбленный украинский певец Никита Алексеев, известный в России под псевдонимом ALEKSEEV. Об этом сообщает "Украина.ру".

Певица родилась в России, в Тюменской области. В 2006 году она попала в финал отбора на "Детское Евровидение", а позже участвовала в шоу "Голос" и "Фабрика звезд". В музыкальном коллективе "ВИА Гра" она была с 2018 года.

Синецкая, по словам Алексеева, в данный момент находится в Европе – он сам до сих пор не уехал из Украины. Певец заявил, что артистка полностью поддерживает в конфликте украинскую сторону и намерена отказаться от российского гражданства, получив паспорт Украины. Сейчас пара пытается сделать в этом отношении все возможное.

Артист отметил, что процедура достаточно сложная и не самая быстрая, но они надеются, что все получится сделать.

Ульяна Синецкая и Никита Алексеев встречаются с 2018 года.

После начала спецоперации на Украине Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА Гра". Документы появились в распоряжении СМИ. Полагают, что поводом для этого послужили высказывания в адрес действий российских военных тремя участницами коллектива – Ульяны Синецкой, Софьи Тарасовой и Ксении Поповой.