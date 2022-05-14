Умер певец Ренат Ибрагимов

Ему было 74 года

Умер народный артист России Ренат Ибрагимов. Об этом сообщила его дочь РИА "Новости".

Композитор ушел из жизни на 75-ом году жизни в Москве.

По данным СМИ, артисту стало плохо с сердцем, когда он был у себя дома. Родные вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть.

Ибрагимов родился во Львове, а после переехал в Казань. Известность пришла к нему после участия в конкурсе "Красная гвоздика" в 1975 году. Наиболее известные песни артиста – "Старый клен", "Дарите женщинам цветы", "Верни мне музыку" и "Мелодия вальса".