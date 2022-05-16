Два года после развода: Гордон тайно женился на студентке

Два года после развода: Гордон тайно женился на студентке
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Для журналиста брак стал пятым

Александр Гордон тайно зарегистрировал отношения с новой возлюбленной – избранницей 58-летнего телеведущего стала 20-летняя студентка София Каландадзе. Об этом сообщает StarHit.

Несколько месяцев назад они официально стали супругами, а в минувшее воскресенье обвенчались. Для журналиста брак стал пятым. 

Известно, что они познакомились еще в 2018 году – за два года до официального развода Гордона с актрисой Нозанин Абдулвасиевой. Каландадзе является студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, она обучается игре на арфе, а также приходится племянницей пианисту Борису Березовскому.

Родители девушки признаются, что когда узнали о романе дочери с ведущим, были в шоке – некоторые из родственников смириться с большой разницей в возрасте между ними долго не могли, но сейчас уверяют, что все наладилось.

От предыдущих отношений у Гордона есть четверо детей: две дочери и два сына. Однако во время церемонии он признался, что останавливаться на этом не намерен. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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