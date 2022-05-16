Знаменитость полагает, что для Европы настал закат

Режиссер Андрей Кончаловский полагает, что нужно перестать рассматривать культуру Запада в качестве эталона, поскольку перспективного будущего у нее нет. Об этом он рассказал АиФ.

Знаменитость отметил, что у многих российских режиссеров часто возникает желание смотреть в ту сторону – через подобное пришлось пройти и ему в свое время.

Кончаловского спросили, как он относится к вероятной критике своего спектакля "Укрощение строптивой" со стороны феминисток – в произведении герои рассуждают о том, что главными женскими достоинствами являются покорность и послушание. Режиссер отметил, что западные ценности противоречат самой природе.

По его словам, в мире есть два начала: мужское и женское, но на Западе это стараются преодолеть и переделать природу человека.

"Попытка более глубокая, чем попытка создания объединенной Европы. Но и то, и другое обречено на провал", – считает он.

Режиссер видит в культурной политике Запада закат всей Европы. И, полагает Кончаловский, западные страны окончательно потеряли волю к сохранению своей национальной идентификации, в отличие от России.