"Обречено на провал": Кончаловский предсказал будущее культуры Запада

"Обречено на провал": Кончаловский предсказал будущее культуры Запада
Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость полагает, что для Европы настал закат

Режиссер Андрей Кончаловский полагает, что нужно перестать рассматривать культуру Запада в качестве эталона, поскольку перспективного будущего у нее нет. Об этом он рассказал АиФ.

Знаменитость отметил, что у многих российских режиссеров часто возникает желание смотреть в ту сторону – через подобное пришлось пройти и ему в свое время. 

Кончаловского спросили, как он относится к вероятной критике своего спектакля "Укрощение строптивой" со стороны феминисток – в произведении герои рассуждают о том, что главными женскими достоинствами являются покорность и послушание. Режиссер отметил, что западные ценности противоречат самой природе. 

По его словам, в мире есть два начала: мужское и женское, но на Западе это стараются преодолеть и переделать природу человека. 

"Попытка более глубокая, чем попытка создания объединенной Европы. Но и то, и другое обречено на провал", – считает он.

Режиссер видит в культурной политике Запада закат всей Европы. И, полагает Кончаловский, западные страны окончательно потеряли волю к сохранению своей национальной идентификации, в отличие от России.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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