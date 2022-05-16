Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Очередной скандал разгорелся вокруг имени выдающегося российского режиссера Никиты Михалкова. На этот раз с обвинениями выступил его коллега по звездному цеху, документалист Виталий Манский. Культурный деятель обвинил именитого артиста в особо крупном воровстве.
С соответствующим заявлением режиссер-документалист выступил в беседе с известной российской журналисткой Ксенией Собчак. Манский обратил внимание на деятельность Московского международного фестиваля, организацией которого на протяжении многих лет занимается Никита Михалков. Именно он является президентом фестиваля и главным лицом в этом творческом мероприятии.
Манский объявил, что из огромных сумм, которые выделяются на подготовку и проведение московского фестиваля, львиная доля оседает в чужих карманах. Документалист утверждает, что на михалковском фестивале разворовывают 85% от выделенных сумм. То есть, сам фестиваль обходится всего в 15% от астрономических субсидий на его проведение. Остальные деньги расхищают.
Манский подчеркнул, что абсолютно уверен в своей правоте и даже "готов в суде отстаивать сказанное".
Никита Сергеевич пока никак не отреагировал на скандальное заявление, однако обычно не спускает подобные высказывания. Возможно, в ближайшее время режиссер выступит с ответом.
О планах Пекина разузнали американские журналисты