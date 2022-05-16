Известный режиссер обвинил Михалкова в воровстве астрономических сумм

Известный режиссер обвинил Михалкова в воровстве астрономических сумм
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Документалист объявил, что готов идти в суд

Очередной скандал разгорелся вокруг имени выдающегося российского режиссера Никиты Михалкова. На этот раз с обвинениями выступил его коллега по звездному цеху, документалист Виталий Манский. Культурный деятель обвинил именитого артиста в особо крупном воровстве.

С соответствующим заявлением режиссер-документалист выступил в беседе с известной российской журналисткой Ксенией Собчак. Манский обратил внимание на деятельность Московского международного фестиваля, организацией которого на протяжении многих лет занимается Никита Михалков. Именно он является президентом фестиваля и главным лицом в этом творческом мероприятии.

Манский объявил, что из огромных сумм, которые выделяются на подготовку и проведение московского фестиваля, львиная доля оседает в чужих карманах. Документалист утверждает, что на михалковском фестивале разворовывают 85% от выделенных сумм. То есть, сам фестиваль обходится всего в 15% от астрономических субсидий на его проведение. Остальные деньги расхищают.

Манский подчеркнул, что абсолютно уверен в своей правоте и даже "готов в суде отстаивать сказанное".

Никита Сергеевич пока никак не отреагировал на скандальное заявление, однако обычно не спускает подобные высказывания. Возможно, в ближайшее время режиссер выступит с ответом.

Источник: Осторожно, Собчак! ✓ Надежный источник
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