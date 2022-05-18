Красота требует колоссальных жертв

Звезда российской сцены Алла Пугачева молодеет год от года, несмотря на свой возраст. Однако, как известно, красота требует жертв – и чем старше, тем больше. Пластический хирург Владимир Плахотин поведал обо всей подноготной.

Как пояснил эксперт, преобразования Примадонны – не природа,а постоянные пластические операции. Лик супруги Максима Галкина перекроен от и до. Живого места, скорее всего, там уже не осталось, уверен хирург.

Специалист указал, что Пугачева сделала и подтяжку шеи, и не забыла про подбородок с овалом. Изменения претерпела и средняя зона лица с нижними веками. Алла Борисовна сделала себе также блефаропластику верхних век.

"Подгелена" и "подмазана”. Выглядит шикарно. Она очень хорошо похудела, живот убрался. Дай бог ей такой остаться, и здоровья ей", – высказался пластический хирург.

А недавно Плахотин, которому довелось наводить красоту на лице не одной российской звезды, указал, что в возрасте одной пластической операции для красоты мало: звездам нужны просто титанические усилия, чтобы зажигать на сцене после 60 лет.