"Трезвым смотреть невозможно": слабости Лепса к бутылке нашли оправдание

"Трезвым смотреть невозможно": слабости Лепса к бутылке нашли оправдание
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коллеги обратили внимание на необычное поведение звезды

Уже долгие годы в светской тусовке судачат о том, что любимчик публики, знаменитый российский певец Григорий Лепс является большим любителем приложиться к бутылке. Очередную волну разговоров породил недавний инцидент на престижной музыкальной премии.

Исполнитель хитов "Рюмка водки на столе", "Я уеду жить в Лондон", "Я тебе не верю" явился на премию "Жара" в весьма странном состоянии. Некоторые считают, что даже на торжественное мероприятие Григорий пришел пьяным.

Своим мнением на этот счет поделился известный светский обозреватель Леван Тодуа. Эксперт по звездной тусовке считает, что Лепс действительно мог пригубить перед тем, как отправиться на торжественное мероприятие. По мнению Левана, в таком поведении нет ничего предосудительного. Тем более, что на то есть веские причины.

"Порой трезвым на шоу-бизнес и некоторых коллег смотреть невозможно", – подчеркнул эксперт.

Тодуа считает, что ничего ужасного в поведении Лепса нет, иногда и артистам нужно расслабляться.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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