Шоумен не станет лишать себя выгоды, считает промоутер

Пока звездный юморист Максим Галкин готовится к концертному туру по Израилю, куда переехал вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, Сеть не утихает. Причиной стали слова шоумена о специальной военной операции, против которой выступает Максим.

По словам промоутера Сергея Лаврова, звездному шоумена могли будто бы заплатить некоторые средства за такие заявления западные государства.

"Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая", – считает Лавров.

Хотя непонятно, что в таком случае могло побудить популярного и успешного некогда в России юмориста выступить с такими заявлениями. Однако Лавров не исключает, что тот вполне мог "замутить в Израиле какой-то бизнес" с родственником, который оказался довольно прибыльным делом.

Лавров вспомнил историю десятилетней давности, когда Пугачевой якобы заплатили за агитацию на выборах в президенты за Михаила Прохорова – наверняка, уверен промоутер, предложить хорошую цену можно и знаменитостям, которые воспользуются выгодой, несмотря на свое богатство.