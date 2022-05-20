Малахов раскрыл имя своего преемника

Малахов раскрыл имя своего преемника
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Андрей подыскал уже юное дарование для телевидения

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов высоко оценил способности родного наследника поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Мартина, который успел поработать в качестве интервьюера на одной из российских музыкальных премий.

Как оказалось, в социальных сетях российский журналист разместил ролик, на котором Мартин вводит в ступор известного рэпера Даву необычным и каверзным вопросом: "Кто ходит сидя?". Тогда хип-хоп-исполнитель не смог дать правильный ответ. Мартин ответил: "Шахматист". 

Гордый Малахов сообщил в социальных сетях под выложенным видео, что у него, кажется, уже появилась весьма достойная смена.

"Думаю, в скором времени можно написать заявление и выходить на пенсию", – сообщил в социальных сетях Андрей.

Малахов добавил, что его девятилетний крестник уже способен поставить звезд в тупик столь необычными вопросами.

Как пишут средства массовой информации, Мартин позадавал вопросы звездам на премии "Жара".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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