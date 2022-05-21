Королеву затаскали по судам из-за салона красоты в Москве

Королеву затаскали по судам из-за салона красоты в Москве
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица спорит из-за бизнеса, который не принес ей ни рубля

В 2020 году весь российский шоу-бизнес начал плакаться из-за потерянных доходов. А по бюджету Наташи Королевой бюджет нанес двойной удар. Она осталась без концертов и бизнеса – салон красоты так и не открылся. В скором времени артистка получила повестку в суд. Столичные власти в лице департамента горимущества требовали признать здание салона самовольной постройкой, настаивая, что разрешительной документации не было, хотя земля городская.

Однако сама Наташа ничего не строила. Купила 11 лет назад уже готовый участок. А чиновники настаивали, чтобы Королева снесла самострой и благоустраивала территорию за собственный счет – мол, несет за нее ответственность как собственник.

Первый раунд был властями проигран – арбитражный суд Москвы отказал в иске. Не удалось ничего сделать с апелляцией. И в середине мая власти подали кассационную жалобу на решение суда. 

У Наташи все еще есть опасения по поводу помещения. Ведь его могут в случае решения суда в пользу администрации изъять. А заседания должны начаться в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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