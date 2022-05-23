"Далеки от народа": Охлобыстин дал прогноз по будущему беглых Земфиры и Литвиновой

"Далеки от народа": Охлобыстин дал прогноз по будущему беглых Земфиры и Литвиновой
Земфира и Рената Литвинова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист не стал осуждать беглянок, памятуя об их вкладе в культуру

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса внес серьезные корректировки во многие сферы жизни. В частности, некоторые творческие деятели резко осудили решение наших властей и покинули Родину. Среди критиков оказалась известная российская певица Земфира и ее ближайшая подруга актриса Рената Литвинова. Популярный актер Иван Охлобыстин за словом в карман не лезет, однако в отношении этих двух дам был максимально сдержанным.

Артист напомнил, что Земфира внесла существенный вклад в развитие отечественной музыки. Актер считает, что благодаря былым достижениям серьезной критике певица не подвергнется. Охлобыстин признался, что всегда фанател от творчества Земфиры.

"Заслуги бывшими не бывают. Земфира как была, так и остается одной из лучших исполнительниц", – утверждает Иван.

Охлобыстин также добавил: к творчеству Литвиновой он относится спокойно, однако считает, что две подруги вряд ли серьезно пострадают из-за своих взглядов. Мол, дамы всегда летали в творческих облаках, и зритель отнесется к ним снисходительно.

"Они всегда были слишком далеки от народа", – объясняет артист.

Как подчеркнул Охлобыстин, "народ не то, чтобы простит" Земфиру и Литвинову, он просто не будет особенно обращать внимание на их позицию.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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