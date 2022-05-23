Все дети от Господа, считает актер

Народный артист России, актер Дмитрий Певцов порассуждал на тему аборта и заявил, что у женщин нет права на прерывание беременности. Актер уточнил, что поддерживает предложение о запрете абортов на основе обязательного медицинского страхования и в частных медицинских клиниках.

Певцов уверен, что все заявления от противоположного в духе "мое тело – мое дело" стали следствием внедрения идеологии Запада среди российских обывателей. В итоге страна переживает небывалый демографический кризис.

"Необходимо рожать всегда, дети даются от Господа. Однако у нас узаконено убийство детей, а аборты оплачивают по ОМС. Налогоплательщики за это платят", – высказался актер в "Эмпатии Мануччи".

В конце своего монолога Дмитрий заявил, что речь идет о "преступлении", за которое однажды обязательно придет воздаяние.

Российский артист также добавил, что искусственное прерывание беременности можно оправдать лишь при наличии угрозы для жизни матери. А женщины, пережившие изнасилование, должны обратиться за помощью психологу.