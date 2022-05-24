Умер знаменитый российский артист

Умер знаменитый российский артист
Фото: www.pixabay.com
Восходящая звезда закатилась всего в 22 года

Страшная трагедия произошла в культурной среде. Внезапно оборвался жизненный путь ведущего солиста театра "Кремлевский балет" Анатолия Соя. Молодому человеку было всего 22 года. Друзья, родственники и коллеги молодого дарования очень тяжело переживают гибель Анатолия.

По некоторым данным, успевший стать знаменитым талантливый танцор умер из-за несчастного случая. Как сообщил его друг Данил Кудрявцев в социальных сетях, смерть наступила из-за отравления бытовым газом.

Глубокие соболезнования по поводу скоропостижной кончины молодого артиста выразили представители "Государственного Кремлевского Дворца". Сотрудники учреждения подчеркнули, что смерть молодого дарования стала невосполнимой и страшной утратой.

Александр окончил Московскую государственную академию хореографии в 2017-м году. Талантливого артиста сразу заметили руководители театра "Кремлевский балет". Уже в 2019-м году молодой звезде доверили исполнение партии принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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