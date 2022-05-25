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Очередная трагедия произошла в культурной среде. На днях стало известно о смерти талантливого российского артиста Вячеслава Беляева. Жизненный путь знаменитости оборвался в 56 лет.
Печальными вестями с общественностью поделился друг и коллега покойного, артист Алексей Чардымский. На своей странице в социальной сети Алексей выразил самые глубокие соболезнования родным и близким почившей знаменитости.
Товарищ Вячеслава Беляева (который также известен широкой публике под именем Вячеслав Шиловский) подчеркнул, что покойный всегда излучал непередаваемую энергию и бодрость. Смерть звезды стала большим ударом для его близких.
Зрителю Вячеслав больше всего запомнился своими ролями в нашумевших телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и других. За свою жизнь знаменитость успел принять участие в 37 кинопроектах.
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