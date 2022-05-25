Умер знаменитый артист из "Улиц разбитых фонарей"

Умер знаменитый артист из "Улиц разбитых фонарей"
Фото: www.pixabay.com
Звезды не стало на 57-м году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной среде. На днях стало известно о смерти талантливого российского артиста Вячеслава Беляева. Жизненный путь знаменитости оборвался в 56 лет.

Печальными вестями с общественностью поделился друг и коллега покойного, артист Алексей Чардымский. На своей странице в социальной сети Алексей выразил самые глубокие соболезнования родным и близким почившей знаменитости.

Товарищ Вячеслава Беляева (который также известен широкой публике под именем Вячеслав Шиловский) подчеркнул, что покойный всегда излучал непередаваемую энергию и бодрость. Смерть звезды стала большим ударом для его близких.

Зрителю Вячеслав больше всего запомнился своими ролями в нашумевших телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и других. За свою жизнь знаменитость успел принять участие в 37 кинопроектах.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей