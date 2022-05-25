Звезды не стало на 57-м году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной среде. На днях стало известно о смерти талантливого российского артиста Вячеслава Беляева. Жизненный путь знаменитости оборвался в 56 лет.



Печальными вестями с общественностью поделился друг и коллега покойного, артист Алексей Чардымский. На своей странице в социальной сети Алексей выразил самые глубокие соболезнования родным и близким почившей знаменитости.

Товарищ Вячеслава Беляева (который также известен широкой публике под именем Вячеслав Шиловский) подчеркнул, что покойный всегда излучал непередаваемую энергию и бодрость. Смерть звезды стала большим ударом для его близких.

Зрителю Вячеслав больше всего запомнился своими ролями в нашумевших телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и других. За свою жизнь знаменитость успел принять участие в 37 кинопроектах.