Звезде грозит депортация

Сегодня, 25 мая, стало известно, что знаменитая певица Наргиз Закирова задержана в столичном аэропорту "Домодедово". Артистка вернулась из родного Узбекистана и, по имеющимся данным, сразу попала в руки сотрудников правопорядка.



Закирова ранее выступила резко против проведения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Наргиз известна грубыми высказываниями в адрес нашей страны и ее жителей.

Вскоре после старта спецоперации знаменитость отчалила в родной Узбекистан. Что привело ее обратно в Москву, не сообщается.

По некоторым данным, певице грозит депортация за ее оскорбительные высказывания в адрес Российской Федерации. Официальных комментариев от самой Наргиз пока не было.

Напомним, в частности Наргиз объявляла, что российские журналисты не в праве высказывать свою истинную позицию, так как живут в "несвободной" стране.

Позже в продюсерском центре опровергли слухи о задержании певицы Наргиз в аэропорту Домодедово. Исполнительница сейчас находится в Узбекистане.