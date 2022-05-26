Звезду редко встретишь на экране

Знаменитая российская юмористка Клара Новикова в свое время получила огромную популярность в нашей стране. Однако в последние годы знаменитость все реже мелькает на голубом экране. Некоторые коллеги артистки по шоу-бизнесу и вовсе заявляют, что Новиковой запрещен путь на сцену. Сама же Клара считает по-другому.



Скандал разгорелся после резкого высказывания известного публициста Отара Кушанашвили. Журналист объявил, что считает карьеру Новиковой завершенной. Скандалист подчеркнул, что Кларе уже нечем удивлять публику. Более того, Кушанашвили утверждает, что именно он запретил ей выступать, поэтому Новикова пропала с экранов.

Комментарий от знаменитой комедиантки не заставил себя ждать. В первую очередь, Клара подчеркнула, что никогда в жизни не встречалась со своим обидчиком. Знаменитость предположила, что журналист пошутил, однако такое едкое замечание кажется ей обидным.

"У меня есть какие-то концерты, на которые я соглашаюсь. Сегодня очень трудно шутить", – объяснила Новикова снижение собственной популярности.

Также Клара объявила, что запрещает Отару говорить "глупости" о ее концертной деятельности и жизни.