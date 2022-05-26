"Решила идти дальше": почему Чурикова изменила мужу

"Решила идти дальше": почему Чурикова изменила мужу
Яна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Расставание было скандальным, призналась ведущая

Звездная телеведущая Яна Чурикова поведала об измене, на которую пошла во время брака с режиссером Первого канала Иваном Цыбиным. Свадьба с первым супругом состоялась в 2005 году, а спустя пять лет Яна родила дочку -  но уже от продюсера Дениса Лазарева, который стал ее вторым избранником.

Чурикова признается, что испытывала какие-то угрызения совести, однако поняла, что прошлого не вернуть.

"Закрыла для себя давнюю страницу и решила уже идти дальше – со всем грузом допущенных ошибок. Однако формально штамп стоит", – высказалась телеведущая.

Яна призналась, что расставание с Иваном было весьма скандальным. Правда, считает, что муж тоже оказался хорош. Накопилась масса противоречий, которые остались неразобранными. С формальной же точки зрения, считает Чурикова, в браке вопрос измен даже не стоит рассматривать.

От продюсера Лазарева у Яны родилась дочь Таисия. Однако узаконить отношения звездная пара решила спустя два года. Правда, через несколько лет – в 2015 году – Яна Чурикова рассталась со вторым мужем. Сейчас звезда признается, что находится в отношениях, однако браком уже не намерена себя утруждать – живет без всяких штампов и желания заключать брак.

Хотя не так давно теледива признавалась журналистам, что за все благодарна бывшему возлюбленному – расставание вышло тихим, и скандалов, в отличие от первого брака, удалось избежать.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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