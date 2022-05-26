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Популярный американский актер Рэй Лиотта скончался в 67-летнем возрасте во сне. По некоторым данным, артист находился в Доминиканской Республике, где и умер.
Лиотта участвовал в съемках кинокартины "Опасные воды". Подробности его смерти не приводятся. Съемочная группа шокирована – команда не знает, как теперь работать над завершением кинопроекта.
Лиотта запомнился зрителям по культовым кинокартинам XX столетия об италоамериканской мафии. Снимался в таких картинах, как "Славные парни", "Ограбление казино" и "Револьвер". Занимался озвучкой игровых персонажей.
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