Подробности инцидента не приводятся

Популярный американский актер Рэй Лиотта скончался в 67-летнем возрасте во сне. По некоторым данным, артист находился в Доминиканской Республике, где и умер.

Лиотта участвовал в съемках кинокартины "Опасные воды". Подробности его смерти не приводятся. Съемочная группа шокирована – команда не знает, как теперь работать над завершением кинопроекта.

Лиотта запомнился зрителям по культовым кинокартинам XX столетия об италоамериканской мафии. Снимался в таких картинах, как "Славные парни", "Ограбление казино" и "Револьвер". Занимался озвучкой игровых персонажей.