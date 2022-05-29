Звезды не стало на 84-м году жизни

На днях в культурной среде произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь знаменитого советского, казахстанского режиссера и артиста Рубена Андриасяна.



Любимец советской публики ушел из жизни в возрасте 83 лет. Андриасян встретил свой последний час в родном Казахстане. Смерть настигла знаменитость в Алма-Ате.

Будущий известный культурный деятель появился на свет в 1938-м году в Нальчике. Рубен Андриасян за свою жизнь успел возглавить несколько драматических театров. Также был главным режиссером алма-атинского ТЮЗа.

Широкому советскому зрителю артист запомнился благодаря своей блистательный роли одесского юриста Соломонова в российско-казахстанской биографической драме "Мустафа Шокай". Родные, близкие коллеги знаменитости тяжело переживают большую утрату. Для многих Андриасян стал настоящим наставником и учителем в профессиональной сфере.