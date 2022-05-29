География поездок резко изменилась

Русофобские настроения, захватившие многие западные страны, оказали серьезное влияние на жизнь как простых россиян, так и звездных представителей нашей страны. После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса путь на Запад для большинства российских артистов оказался закрыт. В связи с этим им пришлось переориентироваться.



На серьезные изменения в географии гастролей российских артистов обратил внимание известный продюсер Сергей Лавров. Именитый эксперт напомнил, что чаще всего наши звезды гастролировали по прибалтийским республикам, Германии, Италии и Израилю. Однако теперь в европейских странах их никто не ждет. Также знаменитостей редко пускают в Соединенные Штаты Америки.

Для того чтобы как-то зарабатывать на жизнь, селебритис пришлось переориентироваться на другие государства. Из-за санкционного давления многие богатые люди перебрались в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь наши звезды все чаще дают корпоративы в этой стране.

Простые россияне чаще всего проводят отпуск в Турции, поэтому артисты также часто заглядывают в эту страну и проводят так называемые туры по отелям. В перспективе наши звезды могут освоить страны ОДКБ. В первую очередь, речь идет о Казахстане и Белоруссии. Иногда артистов также приглашают в Армению и Азербайджан.