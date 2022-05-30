Медики вытащили звезду с того света

Знаменитая российская певица МакSим вернулась на музыкальный Олимп после страшного заболевания, которое чуть не свело ее в могилу. К счастью, медицинским специалистам удалось вытащить артистку из комы, в которую она впала из-за инфицирования COVID-19. Теперь знаменитость снова блистает на мероприятиях. При этом ее последний концертный наряд вызвал бурную реакцию у многочисленных поклонников.



Любимица публики выступила на финале Кубка России по футболу. Артистка спела свою самую знаменитую песню "Знаешь ли ты". Многочисленные фанаты были рады видеть свою любимицу в добром здравии и отличной профессиональной форме.

Однако больше всего внимания люди обратили на откровенный наряд артистки. МакSим облачилась в белоснежную полупрозрачную тунику. Легкое одеяние подчеркнуло утонченную фигуру звезды, а также продемонстрировало всем желающим соблазнительные изгибы ее тела. Судя по всему, артистка решила обойтись без бюстгальтера. На кадрах, которые активно обсуждают в социальных сетях, отчетливо видны очертания звездной груди.

К слову, несколько месяцев назад певица вышла на красную дорожку в экстремальном мини.