Успенская устроила грандиозный скандал и набросилась на соседку

Успенская устроила грандиозный скандал и набросилась на соседку
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость заявила о нападении на нее трехмесячного щенка

На певицу Любовь Успенскую решила подать в суд соседка – между женщинами произошел серьезный скандал из-за собак. Об этом сообщает Mash.

Артистка гуляла с дочерью и своим йоркширским терьером близ собственного дома, когда из соседнего двора выбежал трехмесячный щенок французского бульдога. Успенской это крайне не понравилось – она побежала за соседской собакой во двор, но нашла там лишь второго питомца Юлии – почти старого и неходячего бульдога. Певица стала бить его рукояткой от поводка. 

Соседка увидела происходящее, вытолкала артистку с собственной территории за калитку, но на этом разбирательства не прекратились. Успенская начала утверждать, что щенок погрыз ее пса и ногу, поэтому она всех посадит. Параллельно звезда переходила на личности и оскорбляла хозяйку двоих бульдогов, которая снимала происходящее на видео – это еще больше возмутило артистку, которая кинулась на женщину с кулаками. 

Теперь она намерена подать на Любовь Успенскую в суд, для этого обратилась к адвокату Александру Добровинскому. 

"К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так", – отметил он.

По какой статье артистке будут предъявлять обвинения он не уточнил. Если будут необходимые доказательства, то засудить певицу можно за издевательство над животными, оскорбления и рукоприкладство. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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