Артист снова прошелся по экс-возлюбленной

Певец Виктор Салтыков развелся с Ириной Салтыковой еще в 1995 году. Казалось бы, после того, как утекло столько воды, делить им уже нечего, ведь каждый давно живет собственной жизнью, однако до сих пор оба при случае обмениваются колкостями.

Виктор недавно прошелся по бывшей возлюбленной. 64-летний певец считает, что у Ирины отсутствует талант – популярность сама, мол, к ней явилась из-за известной и громкой фамилии мужа. Впрочем, рассуждает Салтыков, мир знает множество известных представителей эстрады, которые не отличаются ни голосом, ни слухом.

Артист пошел еще дальше и обвинил Ирину даже в злоупотреблении спитным. С нынешней супругой Виктор даже не позволяет себе выпить, а вот с Ириной, по его словам, все обстояло совершенно иначе. Интересовали Салтыкову якобы сугубо материальные вещи, да и выпить могла она достаточно, говорит артист.

"Вторую жену Иру никогда не видел пьяной, а с первой могли пригубить конкретно", – зяавил артист в эфире программы "Хватит слухов" на ТВЦ.

А Салтыкова же постоянно рассказывала, как муж якобы поднимал на нее руку и постоянно ходил по сторонам. Спустя много лет она все помнит и не собирается ничего прощать.

Не так давно Салтыков признался, что попросил семью согласиться на эвтаназию, если он станет для всех родственников обузой.