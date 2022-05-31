"Могли пригубить конкретно": как часто Салтыков выпивал с бывшей женой

"Могли пригубить конкретно": как часто Салтыков выпивал с бывшей женой
Виктор Салтыков. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Артист снова прошелся по экс-возлюбленной

Певец Виктор Салтыков развелся с Ириной Салтыковой еще в 1995 году. Казалось бы, после того, как утекло столько воды, делить им уже нечего, ведь каждый давно живет собственной жизнью, однако до сих пор оба при случае обмениваются колкостями.

Виктор недавно прошелся по бывшей возлюбленной. 64-летний певец считает, что у Ирины отсутствует талант – популярность сама, мол, к ней явилась из-за известной и громкой фамилии мужа. Впрочем, рассуждает Салтыков, мир знает множество известных представителей эстрады, которые не отличаются ни голосом, ни слухом.

Артист пошел еще дальше и обвинил Ирину даже в злоупотреблении спитным. С нынешней супругой Виктор даже не позволяет себе выпить, а вот с Ириной, по его словам, все обстояло совершенно иначе. Интересовали Салтыкову якобы сугубо материальные вещи, да и выпить могла она достаточно, говорит артист.

"Вторую жену Иру никогда не видел пьяной, а с первой могли пригубить конкретно", – зяавил артист в эфире программы "Хватит слухов" на ТВЦ.

А Салтыкова же постоянно рассказывала, как муж якобы поднимал на нее руку и постоянно ходил по сторонам. Спустя много лет она все помнит и не собирается ничего прощать.

Не так давно Салтыков признался, что попросил семью согласиться на эвтаназию, если он станет для всех родственников обузой. 

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей