Лобода официально осталась без концертов в России

Лобода официально осталась без концертов в России
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не будет выступать перед россиянами

Министерство культуры Приморского края подтвердило, что концерт Светланы Лободы во Владивостоке, намеченный 25 июня, не состоится. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого выступление артистки переносилось несколько раз из-за распространения коронавируса. В Приморском крае он был запланирован только во Владивостоке.

Ходили слухи, что во время концерта 25 июня Лобода собирается извиниться перед россиянами и поговорить с поклонниками о текущей ситуации, однако подтверждения они не нашли. Представители звезды сообщали, что информация фэйковая, Лобода не собирается делать никаких заявлений в текущей ситуации. Она сама отменила все концерты в России.

Министр культуры края Елена Бронникова также высказывалась против концерта певицы в Приморье. Она полагает, что предоставлять площадки для выступления артистов, высказавшихся против спецоперации, не стоит. 

Источник: РИА "Новости"
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