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Министерство культуры Приморского края подтвердило, что концерт Светланы Лободы во Владивостоке, намеченный 25 июня, не состоится. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого выступление артистки переносилось несколько раз из-за распространения коронавируса. В Приморском крае он был запланирован только во Владивостоке.
Ходили слухи, что во время концерта 25 июня Лобода собирается извиниться перед россиянами и поговорить с поклонниками о текущей ситуации, однако подтверждения они не нашли. Представители звезды сообщали, что информация фэйковая, Лобода не собирается делать никаких заявлений в текущей ситуации. Она сама отменила все концерты в России.
Министр культуры края Елена Бронникова также высказывалась против концерта певицы в Приморье. Она полагает, что предоставлять площадки для выступления артистов, высказавшихся против спецоперации, не стоит.
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