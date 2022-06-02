Артиста возмущало происходящее внутри РФ

Во время своих гастролей по России в почти три года назад Максим Галкин не стеснялся поднимать перед зрителями чувствительные темы. Так, во время концерта в Новосибирске он сделал заявление о российском ТВ, президенте и Украине – тогда видео опубликовали в YouTube, после чего оно стало крайне популярно в Сети.

Юморист заявлял, что происходящее на телевидении внутри страны его уже "достало" – с утра до вечера рассказывают про проблемы Украины.

"Я же не в Украине живу. Что вы мне про нее все время рассказываете? Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", – заявлял он.

Галкин сказал, что при этом у президента страны совсем другие приоритеты. Говорить об этом на телевидении он бы не смог из-за цензуры, поэтому позволяет вольности на концертах по стране.

Ролик набрал в интернете почти 4 млн просмотров. Слова комика тогда даже прокомментировал Дмитрий Песков, указав, что цензуры на российском ТВ нет и про Путина там шутить не запрещено.

Журналист Владимир Познер с заявлениями Галкина соглашался. По его словам, телевидение в России не позволяет зрителю делать собственных выводов – вместо этого ему сразу объясняют, что хорошо, а что плохо. Это и является пропагандой.