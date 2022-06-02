Журналист оказался в щекотливой ситуации

В последнее время известный российский телеведущий Владимир Познер скрывается от внимания прессы. На фоне резко обострившейся ситуации на международной арене журналист предпочел отказаться от общения с прессой и затаился. Чем объясняется такое странное поведение знаменитости, рассказал известный режиссер и писатель Роман Супер.



Звездный эксперт уверен, что причина внезапного исчезновения Познера заключается в том, что он сильно дорожит своим положением. По мнению Романа, Владимир Владимирович рассчитывает и в дальнейшем успешно трудиться на "Первом канале". Познер не желает портить отношения с российской публикой, поэтому сейчас решил воздержаться от резких высказываний.

"Он понимает, что если "залезет на броневик", то всего этого лишится. Трудовую книжку с телика придется забрать", – объясняет писатель затишье в публичной жизни Владимира Познера.

Режиссер подчеркнул, что больших проблем у Владимира Владимировича не будет, однако резкие высказывания могут привести к потере публики и места работы.