"Зарубите себе на носу": разгневанный Тарзан обратился к НАТО

"Зарубите себе на носу": разгневанный Тарзан обратился к НАТО
Сергей Глушко. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Танцор решил преподать кое-кому урок истории

Известный супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко в социальных сетях снова коснулся политики и уже выступил с обращением к Западу – точнее, к Североатлантическому альянсу, заявив, что "русский мир был, есть и будет".

Тарзан известен своими патриотичными взглядами – ходят даже слухи, что из-за любви к родной стране и поддержке в адрес действующего руководства по вопросу проведения специальной военной операции даже успел перессориться с родственниками любимой жены.

Профессиональный танцор заявил, что России не помешает "никакая нежить", что, с точки зрения автора, нужно "зарубить на носу" видным деятелям иностранных государств.

А в конце своего обращения Сергей заявил, что в противном случае история жестко обойдется с теми, кто предпочитал ею пренебрегать.

Кстати, у Сергея Глушко военное образование – в середине 90-х годов он получил его в инженерном институте имени Можайского. Хотя и пошел не по профессиональной стезе.

Не так давно Сергей жестко проехался по коллегам из эстрады, которые решили бежать из России после решения Москвы о спецоперации на Украине – даже сравнил беглых звезд с экскрементами.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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