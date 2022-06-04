Песков заступился за Киркорова и назвал его "настоящим другом"

Песков заступился за Киркорова и назвал его "настоящим другом"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь отметил, что артист является "шаловливым мальчиком"

На празднование 90-летнего юбилея Бедроса Киркорова пришло множество гостей – бывшие ученики артиста, коллеги и просто друзья в семьи. В их числе оказался и пресс-секретарь президента Дмитрий  Песков вместе с супругой Татьяной Навкой, сообщает "Комсомольская правда". 

Представитель главы страны посетил мероприятие, соблюдая дресс-код. Главным требованием для гостей было наличие капитанских фуражек и тельняжек – Песков надевать полосатую майку не стал, но от кепки не отказался. 

Чиновник во время поздравительного тоста отметил, что для своих лет у Киркорова-старшего продолжают гореть глаза. По его словам, артисту очень повезло с наследником Филиппом – он назвал певца своим "настоящим другом", который прошел проверку тяжелыми событиями в стране. 

"И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента – он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей – он тоже это сделал", – заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что при всех его личных достоинствах Киркоров-младший является "шаловливым мальчиком", которого нужно контролировать. Однако своего отца он любит, как и все собравшиеся на празднике. 

Во время спецоперации Филипп Киркоров делал громкие заявления дважды: сперва он возмутился задержанием оппозиционного политика Виктора Медведчука на Украине, а после вступился за Максима Галкина и Аллу Пугачевой, о которых высказалась Маргарита Симоньян. 

Ранее Дмитрий Песков заступился и за Ивана Урганта, которого назвал патриотом России. После этого его раскритиковали различные представители шоу-бизнеса и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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