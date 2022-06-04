Значительная часть юмориста поддержала

Накануне, 3 июня, в Тель-Авиве прошел первый концерт Максима Галкина после ряда его заявлений о российской спецоперации на Украине. Зрители остались в восторге – битком набитый зал встал после окончания выступления и долго аплодировал артисту. Кадры появились в соцсетях. Что именно рассказывал там юморист неизвестно.

В комментариях под публикацией народ, который не смог попасть на концерт, поделился своим мнением по этому поводу. Мнения граждан разделились – одни Галкина поддержали, а другие – нет.

"Пишут, что срываются концерты, а залы Максима благодарят его стоя! Есть за что. А жить человек может там, где он хочет. Никого это не касается", "Ну вот автор нашел своего зрителя. Все к лучшему", "Как бы там ни было, он никому ничего плохого не сделал. Помогал детям больным, Алла очень многим помогала. Пусть живут где хотят и как хотят. И пусть каждый остается при своем мнении. Все люди взрослые", "Читаю комментарии и плачу: сколько у нас чистых, доброжелательных людей, да благословит вас Бог!", – пишут люди.

Остальные концертной деятельностью Галкина были возмущены.

"Смеяться с россиянами в России – это одно, а вот в другой стране смеяться над русскими – это уже другое", "Мы не можем жить в стране, которая воюет с соседом, сказали они, и уехали из России в Израиль, который десятилетиями воюет с соседом!", "Смогли устроиться за кардонон – и флаг вам в руки, но Россию вы предали, а значит и нас. А мы вас любили", – заявили они.

В комментариях украинские пользователи поблагодарили артиста за ту помощь, которую он оказывает стране. Часть гонораров за концерты в Израиле юморист намерен перевести на благотворительные нужды.